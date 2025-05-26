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  4. ЛНЗ подпишет лидера другого клуба УПЛ. Это желание нового главного тренера
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 15:37 | Обновлено 26 мая 2025, 15:52
1789
1

ЛНЗ подпишет лидера другого клуба УПЛ. Это желание нового главного тренера

Роман Дидык сменит клубную прописку в летнее трансферное окно

26 мая 2025, 15:37 | Обновлено 26 мая 2025, 15:52
1789
1
ЛНЗ подпишет лидера другого клуба УПЛ. Это желание нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Дидык (слева)

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

По информации Sport.ua, Пономарев уже озвучил руководству «фиолетовых» одно из своих трансферных желаний. Коуч хочет видеть в расположении ЛНЗ одного из лидеров львовского Руха Романа Дидыка.

В нынешнем сезоне Роман Дидык провел за Рух 28 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925.

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Роман Дидык Рух Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Gargantua81
хороший защитник, и Динамо бы усилил
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