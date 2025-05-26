ЛНЗ подпишет лидера другого клуба УПЛ. Это желание нового главного тренера
Роман Дидык сменит клубную прописку в летнее трансферное окно
Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.
По информации Sport.ua, Пономарев уже озвучил руководству «фиолетовых» одно из своих трансферных желаний. Коуч хочет видеть в расположении ЛНЗ одного из лидеров львовского Руха Романа Дидыка.
В нынешнем сезоне Роман Дидык провел за Рух 28 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925.
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