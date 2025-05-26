Действующий чемпион Ролан Гаррос с победы стартовал на парижском грунте
Карлос Алькарас в трех сетах переиграл квалифайера Джулио Дзеппьери
Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В первом раунде испанский теннисист в трех сетах переиграл квалифайера Джулио Дзеппьери (ATP 310) из Италии.
Теннисисты провели на корте 1 час и 58 минут. Это было их второе очное противостояние и вторая победа Карлитоса.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Карлос Алькарас (Испания) [2] – Джулио Дзеппьери (Италия) – 6:3, 6:4, 6:2
Следующим соперником испанца будет венгерский теннисист Фабиан Марожан (ATP 56).
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