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Ролан Гаррос
26 мая 2025, 15:31 | Обновлено 26 мая 2025, 15:38
291
0

Действующий чемпион Ролан Гаррос с победы стартовал на парижском грунте

Карлос Алькарас в трех сетах переиграл квалифайера Джулио Дзеппьери

26 мая 2025, 15:31 | Обновлено 26 мая 2025, 15:38
291
0
Действующий чемпион Ролан Гаррос с победы стартовал на парижском грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде испанский теннисист в трех сетах переиграл квалифайера Джулио Дзеппьери (ATP 310) из Италии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 58 минут. Это было их второе очное противостояние и вторая победа Карлитоса.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Джулио Дзеппьери (Италия) – 6:3, 6:4, 6:2

Следующим соперником испанца будет венгерский теннисист Фабиан Марожан (ATP 56).

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Фабиан Марожан
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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