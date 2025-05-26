Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямайка – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
26 мая 2025, 14:14 |
29
0

Ямайка – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 27 мая в 21:00 по Киеву

26 мая 2025, 14:14 |
29
0
Ямайка – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

27 мая на «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Ямайки встретится со сборной Тринидада и Тобаго. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ямайка

Команда один раз только сыграла на чемпионате мира, в 1998-м году. Дебют вышел ожидаемо плохим, впрочем, свою победу дебютант все же добыл. Повторить успех не получилось, но есть и успехи регионально уровня: в 2015-м и 2017-м доходили до финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, а в прошлом цикле Лиги Наций закончили третьими.

Сейчас сборная готовится к возобновлению борьбы за выход на мундиаль. Пока что она ожидаемо успешно стартовала в своей группе второго раунда квалификации – минимально, но обыграли и Доминиканскую Республику дома (1-0) и Доминику на выезде (3-2). Героем тех матчей стал Николсон, но сейчас, на сборах в Англии, вполне возможно, что проверят других футболистов. Тем более что ямайцы уже достаточно давно заигрывают тех, кто выступает в британских клубах, но имеют соответствующие корни.

Тринидад и Тобаго

Сборная очень похожа на своего следующего соперника. Она тоже только однажды сыграла на чемпионате мира, только позже - в 2006-м году. Только там и вовсе этот дебютант закончил с одной ничьей при паре поражений. Да и в целом это представитель второго эшелона, слабее не только Мексики и США, но других, менее статусных, но крепких оппонентов. Достаточно сказать, что вот уже трижды на Золотом Кубке все заканчивалось уже на групповом этапе.

Сейчас, как и сборная Ямайки, тринидадцы стартовали во втором этапе квалификации на мундиаль-2026. Там начали с осечки дома против Гранады, хотя, с другой стороны, отыгрались на ничью с 0-2. А потом разгромили 7-1 Багамы на выезде.

Статистика личных встреч

Ямайка не проигрывает в шести последних очных поединках между национальными сборными. И половину из них получилось выиграть, в том числе и последний официальный – 4-1 в Золотом Кубке-2023.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что номинальные гости навяжут борьбу. Сборная Ямайки сильнее и должны выигрывать (коэффициент – 1,8).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Чехия U-17 – Англия U-17. Прогноз и анонс на матч ЧЕ U-17
Верес назвал два клуба, с которыми проведет контрольные матчи летом
Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос 2025
сборная Ямайки по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс
Футбол | 26 мая 2025, 13:53 2
Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс
Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс

Имад Ашур категорически отказался комментировать слухи

Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Футбол | 26 мая 2025, 06:00 5
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?

В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Бокс | 26.05.2025, 08:59
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Футбол | 26.05.2025, 12:33
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 4
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 4
Футбол
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 12
Футбол
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 2
Футбол
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем