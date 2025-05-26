Ямайка – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на товарищеский матч

27 мая на «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Ямайки встретится со сборной Тринидада и Тобаго. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ямайка

Команда один раз только сыграла на чемпионате мира, в 1998-м году. Дебют вышел ожидаемо плохим, впрочем, свою победу дебютант все же добыл. Повторить успех не получилось, но есть и успехи регионально уровня: в 2015-м и 2017-м доходили до финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, а в прошлом цикле Лиги Наций закончили третьими.

Сейчас сборная готовится к возобновлению борьбы за выход на мундиаль. Пока что она ожидаемо успешно стартовала в своей группе второго раунда квалификации – минимально, но обыграли и Доминиканскую Республику дома (1-0) и Доминику на выезде (3-2). Героем тех матчей стал Николсон, но сейчас, на сборах в Англии, вполне возможно, что проверят других футболистов. Тем более что ямайцы уже достаточно давно заигрывают тех, кто выступает в британских клубах, но имеют соответствующие корни.

Тринидад и Тобаго

Сборная очень похожа на своего следующего соперника. Она тоже только однажды сыграла на чемпионате мира, только позже - в 2006-м году. Только там и вовсе этот дебютант закончил с одной ничьей при паре поражений. Да и в целом это представитель второго эшелона, слабее не только Мексики и США, но других, менее статусных, но крепких оппонентов. Достаточно сказать, что вот уже трижды на Золотом Кубке все заканчивалось уже на групповом этапе.

Сейчас, как и сборная Ямайки, тринидадцы стартовали во втором этапе квалификации на мундиаль-2026. Там начали с осечки дома против Гранады, хотя, с другой стороны, отыгрались на ничью с 0-2. А потом разгромили 7-1 Багамы на выезде.

Статистика личных встреч

Ямайка не проигрывает в шести последних очных поединках между национальными сборными. И половину из них получилось выиграть, в том числе и последний официальный – 4-1 в Золотом Кубке-2023.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что номинальные гости навяжут борьбу. Сборная Ямайки сильнее и должны выигрывать (коэффициент – 1,8).

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