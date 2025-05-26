Будковский провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Поединок с «Карпатами» стал юбилейным и для Петара Мичина
Поединок с «Карпатами» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 104 встречи он отыграл за «Зарю», 47 – за «Десну», 22 – за «Ильичевец», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Севастополь».
На рубеж «200» Будковский вышел через 14 лет 82 дня после дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2011 года в гостевом поединке мариупольцев с запорожским «Металлургом» (4:0).
К слову, игра с зелено-белыми оказался юбилейным и для еще одного футболиста черно-бело-красных – серба Петара Мичина, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Филиппа Будковского в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Будковского
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.03.2011
|
Ильичевец
|
Металлург З
|
4:0 (г)
|
50-й
|
13.11.2014
|
Заря
|
Металлист
|
2:4 (г)
|
100-й
|
04.08.2019
|
Заря
|
Днепр-1
|
1:1 (д)
|
150-й
|
22.10.2021
|
Десна
|
Александрия
|
1:1 (д)
|
200-й
|
25.05.2025
|
Заря
|
Карпаты
|
3:1 (г)
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