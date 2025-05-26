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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:04 | Обновлено 26 мая 2025, 13:09
73
0

Будковский провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Карпатами» стал юбилейным и для Петара Мичина

26 мая 2025, 13:04 | Обновлено 26 мая 2025, 13:09
73
0
Будковский провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Заря. Филипп Будковский

Поединок с «Карпатами» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 104 встречи он отыграл за «Зарю», 47 – за «Десну», 22 – за «Ильичевец», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Севастополь».

На рубеж «200» Будковский вышел через 14 лет 82 дня после дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2011 года в гостевом поединке мариупольцев с запорожским «Металлургом» (4:0).

К слову, игра с зелено-белыми оказался юбилейным и для еще одного футболиста черно-бело-красных – серба Петара Мичина, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Филиппа Будковского в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Будковского

Соперник

Счет

1-й

04.03.2011

Ильичевец

Металлург З

4:0 (г)

50-й

13.11.2014

Заря

Металлист

2:4 (г)

100-й

04.08.2019

Заря

Днепр-1

1:1 (д)

150-й

22.10.2021

Десна

Александрия

1:1 (д)

200-й

25.05.2025

Заря

Карпаты

3:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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