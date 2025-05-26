Будковский провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Карпатами» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 104 встречи он отыграл за «Зарю», 47 – за «Десну», 22 – за «Ильичевец», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Севастополь».

На рубеж «200» Будковский вышел через 14 лет 82 дня после дебюта в УПЛ, который состоялся 4 марта 2011 года в гостевом поединке мариупольцев с запорожским «Металлургом» (4:0).

К слову, игра с зелено-белыми оказался юбилейным и для еще одного футболиста черно-бело-красных – серба Петара Мичина, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Филиппа Будковского в УПЛ