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  4. Поединок с Зарей стал юбилейным для Владимира Адамюка
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:02 |
52
0

Поединок с Зарей стал юбилейным для Владимира Адамюка

Защитник «львов» провел 250-й матч в карьере

26 мая 2025, 13:02 |
52
0
Поединок с Зарей стал юбилейным для Владимира Адамюка
ФК Карпаты. Владимир Адамюк

Поединок с «Зарей» (1:3) стал 250-м в карьере 33-летнего защитника «Карпат» Владимира Адамюка. 218 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в Кубке Украины и 10 – в еврокубках. 103 матча Владимир провел за «Днепр-1», 36 – за «Львов», 35 – за «Днепр», 32 – за «Верес», 24 – за днепродзержинскую «Сталь» и 20 – за «Карпаты».

На рубеж «250» Адамюк вышел через 11 лет 291 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 7 августа 2013 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Гелиосом» во втором предварительном раунде Кубка Украины (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Владимира Адамюка

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2013/14

Сталь Дз

-

2

-

2

2014/15

Сталь Дз

-

3

-

3

2015/16

Сталь Дз

16

3

-

19

Днепр

3

1

-

4

2016/17

Днепр

28

3

-

31

2017/18

Верес

30

2

-

32

2018/19

Львов

32

1

-

33

2019/20

Львов

3

-

-

3

Днепр-1

12

-

-

12

2020/21

Днепр-1

16

3

-

19

2021/22

Днепр-1

11

1

-

12

2022/23

Днепр-1

24

-

7

31

2023/24

Днепр-1

25

1

3

29

2024/25

Карпаты

18

2

-

20

Итого

218

22

10

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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