Поединок с Зарей стал юбилейным для Владимира Адамюка
Защитник «львов» провел 250-й матч в карьере
Поединок с «Зарей» (1:3) стал 250-м в карьере 33-летнего защитника «Карпат» Владимира Адамюка. 218 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в Кубке Украины и 10 – в еврокубках. 103 матча Владимир провел за «Днепр-1», 36 – за «Львов», 35 – за «Днепр», 32 – за «Верес», 24 – за днепродзержинскую «Сталь» и 20 – за «Карпаты».
На рубеж «250» Адамюк вышел через 11 лет 291 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 7 августа 2013 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Гелиосом» во втором предварительном раунде Кубка Украины (2:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в карьере Владимира Адамюка
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2013/14
|
Сталь Дз
|
-
|
2
|
-
|
2
|
2014/15
|
Сталь Дз
|
-
|
3
|
-
|
3
|
2015/16
|
Сталь Дз
|
16
|
3
|
-
|
19
|
|
Днепр
|
3
|
1
|
-
|
4
|
2016/17
|
Днепр
|
28
|
3
|
-
|
31
|
2017/18
|
Верес
|
30
|
2
|
-
|
32
|
2018/19
|
Львов
|
32
|
1
|
-
|
33
|
2019/20
|
Львов
|
3
|
-
|
-
|
3
|
|
Днепр-1
|
12
|
-
|
-
|
12
|
2020/21
|
Днепр-1
|
16
|
3
|
-
|
19
|
2021/22
|
Днепр-1
|
11
|
1
|
-
|
12
|
2022/23
|
Днепр-1
|
24
|
-
|
7
|
31
|
2023/24
|
Днепр-1
|
25
|
1
|
3
|
29
|
2024/25
|
Карпаты
|
18
|
2
|
-
|
20
|
Итого
|
|
218
|
22
|
10
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
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