Поединок с Зарей стал юбилейным для Владимира Адамюка

Поединок с «Зарей» (1:3) стал 250-м в карьере 33-летнего защитника «Карпат» Владимира Адамюка. 218 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в Кубке Украины и 10 – в еврокубках. 103 матча Владимир провел за «Днепр-1», 36 – за «Львов», 35 – за «Днепр», 32 – за «Верес», 24 – за днепродзержинскую «Сталь» и 20 – за «Карпаты».

На рубеж «250» Адамюк вышел через 11 лет 291 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 7 августа 2013 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Гелиосом» во втором предварительном раунде Кубка Украины (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Владимира Адамюка

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2013/14 Сталь Дз - 2 - 2 2014/15 Сталь Дз - 3 - 3 2015/16 Сталь Дз 16 3 - 19 Днепр 3 1 - 4 2016/17 Днепр 28 3 - 31 2017/18 Верес 30 2 - 32 2018/19 Львов 32 1 - 33 2019/20 Львов 3 - - 3 Днепр-1 12 - - 12 2020/21 Днепр-1 16 3 - 19 2021/22 Днепр-1 11 1 - 12 2022/23 Днепр-1 24 - 7 31 2023/24 Днепр-1 25 1 3 29 2024/25 Карпаты 18 2 - 20 Итого 218 22 10 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.