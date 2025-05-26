ЛНЗ по-прежнему на ничейной волне

ЛНЗ установил новый личный рекорд, подписав 6-ю мировую подряд. Подопечные Романа Григорчука на своем поле поделили очки с «Кривбассом» (0:0), «Зарей» (1:1) и «Ворсклой» (0:0), а в гостях – с «Ингульцом» (0:0), «Оболонью» (0:0) и «Вересом» (1:1).

Более продолжительную ничейную серию в истории чемпионатов Украины имел только «Верес» в сезоне-2017/18 - 7 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Период Тренер 7 Верес 23.09.2017 - 18.11.2017 Юрий ВИРТ 6 Верес 30.10.1993 - 06.03.1994 Михаил ДУНЕЦ 6 Ворскла 29.05.2015 - 15.08.2015 Василий САЧКО 6* ЛНЗ 20.04.2025 - 25.05.2025 Роман ГРИГОРЧУК 5 Кремень 23.04.1993 - 23.05.1993 Борис СТРЕЛЬЦОВ 5 Металлург М 12.10.1997 - 07.04.1998 Николай ПАВЛОВ 5 Таврия 01.10.2000 - 15.11.2000 Александр ИЩЕНКО 5 Таврия 15.06.2003 - 22.07.2003 Анатолий ЗАЯЕВ 5 Днепр 20.08.2006 - 23.09.2006 Олег ПРОТАСОВ 5 Черноморец 28.03.2010 - 18.04.2010 Андрей БАЛЬ 5 Днепр 09.12.2016 - 17.03.2017 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 5 Александрия 28.11.2022 - 17.03.2023 Юрий ГУРА (1), Руслан РОТАНЬ (4)

* серия не закончена.