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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 12:54 |
96
0

ЛНЗ по-прежнему на ничейной волне

«Сиреневые» подписали 6-ю мировую подряд

26 мая 2025, 12:54 |
96
0
ЛНЗ по-прежнему на ничейной волне
ФК ЛНЗ

ЛНЗ установил новый личный рекорд, подписав 6-ю мировую подряд. Подопечные Романа Григорчука на своем поле поделили очки с «Кривбассом» (0:0), «Зарей» (1:1) и «Ворсклой» (0:0), а в гостях – с «Ингульцом» (0:0), «Оболонью» (0:0) и «Вересом» (1:1).

Более продолжительную ничейную серию в истории чемпионатов Украины имел только «Верес» в сезоне-2017/18 - 7 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Тренер

7

Верес

23.09.2017 - 18.11.2017

Юрий ВИРТ

6

Верес

30.10.1993 - 06.03.1994

Михаил ДУНЕЦ

6

Ворскла

29.05.2015 - 15.08.2015

Василий САЧКО

6*

ЛНЗ

20.04.2025 - 25.05.2025

Роман ГРИГОРЧУК

5

Кремень

23.04.1993 - 23.05.1993

Борис СТРЕЛЬЦОВ

5

Металлург М

12.10.1997 - 07.04.1998

Николай ПАВЛОВ

5

Таврия

01.10.2000 - 15.11.2000

Александр ИЩЕНКО

5

Таврия

15.06.2003 - 22.07.2003

Анатолий ЗАЯЕВ

5

Днепр

20.08.2006 - 23.09.2006

Олег ПРОТАСОВ

5

Черноморец

28.03.2010 - 18.04.2010

Андрей БАЛЬ

5

Днепр

09.12.2016 - 17.03.2017

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

5

Александрия

28.11.2022 - 17.03.2023

Юрий ГУРА (1),

Руслан РОТАНЬ (4)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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