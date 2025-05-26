«Была уверенность». Маркевич прокомментировал сезон Динамо

Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал итоги сезона для киевского «Динамо»:

«Тут все закономерно. «Динамо» без каких-то провалов в результатах провело сезон, я имею ввиду – на внутренней арене (улыбается). Что говорить, если команда Александра Шовковского, в отличие от конкурентов, без поражений прошла всю дистанцию. Здесь и добавить нечего, они молодцы. Несмотря на то, что соперники все время были недалеко, была уверенность, что этот сезон будет динамовским».

С 70 очками за 30 туров «Динамо» стало чемпионом УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Маркевич прокомментировал сезон «Шахтера».