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  4. «Была уверенность». Маркевич прокомментировал сезон Динамо
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 14:39 |
66
1

«Была уверенность». Маркевич прокомментировал сезон Динамо

Мирон Маркевич был уверен в том, что этот сезон будет успешным для киевского клуба

26 мая 2025, 14:39 |
66
1
«Была уверенность». Маркевич прокомментировал сезон Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал итоги сезона для киевского «Динамо»:

«Тут все закономерно. «Динамо» без каких-то провалов в результатах провело сезон, я имею ввиду – на внутренней арене (улыбается). Что говорить, если команда Александра Шовковского, в отличие от конкурентов, без поражений прошла всю дистанцию. Здесь и добавить нечего, они молодцы. Несмотря на то, что соперники все время были недалеко, была уверенность, что этот сезон будет динамовским».

С 70 очками за 30 туров «Динамо» стало чемпионом УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Маркевич прокомментировал сезон «Шахтера».

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Мирон Маркевич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Похоже у спорт.юа кризис жанра. Выдохлись. Некому и нечего писать.
Три человека брали одно и то же интервью у маркевича.
Бойченко, цыба, кырияка. Одни и те же вопросы. И одни и те же ответы. Даже слова в той же последовательности.
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