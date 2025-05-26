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Португалия
26 мая 2025, 12:18 | Обновлено 26 мая 2025, 12:21
304
0

Оставили Бенфику без трофеев. Спортинг в седьмой раз выиграл золотой дубль

В финальном матче Кубка Португалии «львы» победили «Бенфику»

26 мая 2025, 12:18 | Обновлено 26 мая 2025, 12:21
304
0
Оставили Бенфику без трофеев. Спортинг в седьмой раз выиграл золотой дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в финале Кубка Португалии «Спортинг» в дополнительное время победил «Бенфику» со счетом 3:1.

В активе «Спортинга» стало 18 выигранных национальных кубков. Рекордсменом является «Бенфика» (26).

Рейтинг португальских клубов по количеству побед в национальном Кубке:

  • 26 – «Бенфика»
  • 20 – «Порту»
  • 18 – «Спортинг»

«Спортинг» в третий раз в истории победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии (1971, 1974, 2025).

«Львы» в седьмой раз в своей истории завоевали золотой дубль (чемпионат и кубок): 1941, 1948, 1954, 1974, 1982, 2002, 2025.

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржес остается непобежденным (в основное время): 25 матчей, 18 побед, 7 ничьих.

Виктор Дьекереш реализовал все свои 19 пенальти в сезоне во всех турнирах.

Шведский форвард забил 54 гола в сезоне 2024/25 во всех турнирах.

Джованни Кенда (18 лет и 25 дней) стал вторым самым молодым участником финального матча Кубка Португалии, после Серафима (17 лет) в 1961 году.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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