Оставили Бенфику без трофеев. Спортинг в седьмой раз выиграл золотой дубль

25 мая в финале Кубка Португалии «Спортинг» в дополнительное время победил «Бенфику» со счетом 3:1.

В активе «Спортинга» стало 18 выигранных национальных кубков. Рекордсменом является «Бенфика» (26).

Рейтинг португальских клубов по количеству побед в национальном Кубке:

26 – «Бенфика»

20 – «Порту»

18 – «Спортинг»

«Спортинг» в третий раз в истории победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии (1971, 1974, 2025).

«Львы» в седьмой раз в своей истории завоевали золотой дубль (чемпионат и кубок): 1941, 1948, 1954, 1974, 1982, 2002, 2025.

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржес остается непобежденным (в основное время): 25 матчей, 18 побед, 7 ничьих.

Виктор Дьекереш реализовал все свои 19 пенальти в сезоне во всех турнирах.

Шведский форвард забил 54 гола в сезоне 2024/25 во всех турнирах.

Джованни Кенда (18 лет и 25 дней) стал вторым самым молодым участником финального матча Кубка Португалии, после Серафима (17 лет) в 1961 году.