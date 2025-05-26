Оставили Бенфику без трофеев. Спортинг в седьмой раз выиграл золотой дубль
В финальном матче Кубка Португалии «львы» победили «Бенфику»
25 мая в финале Кубка Португалии «Спортинг» в дополнительное время победил «Бенфику» со счетом 3:1.
В активе «Спортинга» стало 18 выигранных национальных кубков. Рекордсменом является «Бенфика» (26).
Рейтинг португальских клубов по количеству побед в национальном Кубке:
- 26 – «Бенфика»
- 20 – «Порту»
- 18 – «Спортинг»
«Спортинг» в третий раз в истории победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии (1971, 1974, 2025).
«Львы» в седьмой раз в своей истории завоевали золотой дубль (чемпионат и кубок): 1941, 1948, 1954, 1974, 1982, 2002, 2025.
Главный тренер «Спортинга» Руй Боржес остается непобежденным (в основное время): 25 матчей, 18 побед, 7 ничьих.
Виктор Дьекереш реализовал все свои 19 пенальти в сезоне во всех турнирах.
Шведский форвард забил 54 гола в сезоне 2024/25 во всех турнирах.
Джованни Кенда (18 лет и 25 дней) стал вторым самым молодым участником финального матча Кубка Португалии, после Серафима (17 лет) в 1961 году.
🟢⚪ A Taça de Portugal é nossa e está feita a 𝐃𝐎𝐁𝐑𝐀𝐃𝐈𝐍𝐇𝐀 🏆🏆 pic.twitter.com/JzJQNXbdH0— Sporting CP 🏆🏆 (@SportingCP) May 25, 2025
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