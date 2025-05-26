Теннисистов ATP и WTA попросили назвать победителя РГ противоположного тура

Команды Tennis Channel и TENNIS.com подготовили специальный бонусный выпуск Expert Picks. Они опросили игроков ATP и WTA, которые прошли через медиазону, чтобы они назвали победителя одиночного турнира Ролан Гаррос противоположного тура.

Карлос Алькарас: Если честно, думаю, Соболенко.

Артур Фис: Я выберу Коко. Она играет невероятно, отличная спортсменка.

Лоренцо Музетти: Я ставлю на Жасмин Паолини. У нее великолепный сезон, она выиграла в Риме. И, кроме того, она моя подруга и партнерша по команде.

Бен Шелтон: Мой выбор среди женщин в этом году – американка. Коко.

Гаэль Монфис: Конечно же, моя жена (Элина Свитолина), на 100 процентов. Она в отличной форме.

Тейлор Фритц: Я должен поддержать Коко.

Каспер Рууд: Сложный выбор, турнир очень открытый. Я выберу либо Коко, либо Игу. Коко, конечно, голодна до титула, показывает стабильную игру на грунте. Выглядит подтянутой и сильной. Ига – победительница трех последних лет. Надеюсь, обе доберутся до финала, но в теннисе побеждает только одна.

Томми Пол: Я ставлю на Коко. Она отлично играет, только что была в двух финалах. Она и голодна до побед, и уверена в себе.

Жоау Фонсека: Я бы выбрал бразильянку Хаддад Майя. Я за нее болею, она моя подруга.

Янник Синнер: Ига обычно отлично играет здесь, хорошо двигается на грунте. Так что я выберу ее.

Джек Дрейпер: Конкуренция среди женщин очень сильная. Я наблюдал за ними на совместных турнирах. Женский теннис сейчас в захватывающем положении. Паолини выиграла Рим, Гауфф играет великолепно. Но Соболенко, пожалуй, фаворит.

Мэдисон Киз: Думаю, победит Янник Синнер.

Жасмин Паолини: Я бы хотела, чтобы выиграл Синнер или Музетти. Но, думаю, это будет Карлос Алькарас. Хотя надеюсь, что нет! (смеется)

Джессика Пегула: Возможно, Джек Дрейпер, Томми Пол или Тейлор Фритц. Мне хотелось бы, чтобы победил кто-то, кого обычно не считают специалистом по грунту – чтобы сломать шаблон.

Чжэн Циньвень: Я бы выбрала Карлитоса, потому что он выиграл в прошлом году.

Александра Эала: Карлос. Смотреть, как он играет – настоящее удовольствие. Его атлетизм, и, конечно, его улыбка. Думаю, он отличный пример для всех.

Алена Остапенко: Трудно поверить, что Рафа не играет! Думаю, Димитров заслуживает победы.

Коко Гауфф: Думаю, это будет Карлос, потому что он выиграл в Риме и защищает титул здесь. Темная лошадка – Меншик. Он хороший боец.