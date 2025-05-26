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Ролан Гаррос
26 мая 2025, 12:15 | Обновлено 26 мая 2025, 12:16
212
2

Теннисистов ATP и WTA попросили назвать победителя РГ противоположного тура

Гаэль Монфис считает, что победит Элина Свитолина

26 мая 2025, 12:15 | Обновлено 26 мая 2025, 12:16
212
2
Теннисистов ATP и WTA попросили назвать победителя РГ противоположного тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды Tennis Channel и TENNIS.com подготовили специальный бонусный выпуск Expert Picks. Они опросили игроков ATP и WTA, которые прошли через медиазону, чтобы они назвали победителя одиночного турнира Ролан Гаррос противоположного тура.

Карлос Алькарас: Если честно, думаю, Соболенко.

Артур Фис: Я выберу Коко. Она играет невероятно, отличная спортсменка.

Лоренцо Музетти: Я ставлю на Жасмин Паолини. У нее великолепный сезон, она выиграла в Риме. И, кроме того, она моя подруга и партнерша по команде.

Бен Шелтон: Мой выбор среди женщин в этом году – американка. Коко.

Гаэль Монфис: Конечно же, моя жена (Элина Свитолина), на 100 процентов. Она в отличной форме.

Тейлор Фритц: Я должен поддержать Коко.

Каспер Рууд: Сложный выбор, турнир очень открытый. Я выберу либо Коко, либо Игу. Коко, конечно, голодна до титула, показывает стабильную игру на грунте. Выглядит подтянутой и сильной. Ига – победительница трех последних лет. Надеюсь, обе доберутся до финала, но в теннисе побеждает только одна.

Томми Пол: Я ставлю на Коко. Она отлично играет, только что была в двух финалах. Она и голодна до побед, и уверена в себе.

Жоау Фонсека: Я бы выбрал бразильянку Хаддад Майя. Я за нее болею, она моя подруга.

Янник Синнер: Ига обычно отлично играет здесь, хорошо двигается на грунте. Так что я выберу ее.

Джек Дрейпер: Конкуренция среди женщин очень сильная. Я наблюдал за ними на совместных турнирах. Женский теннис сейчас в захватывающем положении. Паолини выиграла Рим, Гауфф играет великолепно. Но Соболенко, пожалуй, фаворит.

Мэдисон Киз: Думаю, победит Янник Синнер.

Жасмин Паолини: Я бы хотела, чтобы выиграл Синнер или Музетти. Но, думаю, это будет Карлос Алькарас. Хотя надеюсь, что нет! (смеется)

Джессика Пегула: Возможно, Джек Дрейпер, Томми Пол или Тейлор Фритц. Мне хотелось бы, чтобы победил кто-то, кого обычно не считают специалистом по грунту – чтобы сломать шаблон.

Чжэн Циньвень: Я бы выбрала Карлитоса, потому что он выиграл в прошлом году.

Александра Эала: Карлос. Смотреть, как он играет – настоящее удовольствие. Его атлетизм, и, конечно, его улыбка. Думаю, он отличный пример для всех.

Алена Остапенко: Трудно поверить, что Рафа не играет! Думаю, Димитров заслуживает победы.

Коко Гауфф: Думаю, это будет Карлос, потому что он выиграл в Риме и защищает титул здесь. Темная лошадка – Меншик. Он хороший боец.

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Карлос Алькарас (теннисист) Артур Фис Лоренцо Музетти Бен Шелтон Гаэль Монфис Тейлор Фритц Каспер Рууд Томми Пол Жоау Фонсека Янник Синнер Джек Дрейпер Мэдисон Киз Жасмин Паолини Джессика Пегула Чжэн Циньвень Александра Эала Алена Остапенко Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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Комментарии 2
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NadalKing
Если бы еще запретить отдавать голос соотечественникам то было бы лучше,а то Фонсека конечно мягко говоря удивил..
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introvert
Альонка потролила інтерв`юерів)
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