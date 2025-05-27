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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 00:45 |
437
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»

Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду

27 мая 2025, 00:45 |
437
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на работу экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру в клубе «Аль-Наср».

– Каштру после Шахтера Роналду в Аль-Насре потренировал.

– А зачем Роналду тренировать, если он и так все умеет? Я не думаю, что Криштиану слушал Каштру.

Каштру был уволен из клуба «Аль-Наср» 17 сентября 2024 года после неудачных результатов. Португальский наставник до сих пор сидит без работы.

Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».

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Луиш Каштру Виктор Леоненко Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Шахтер Донецк Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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