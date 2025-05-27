Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на работу экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру в клубе «Аль-Наср».

– Каштру после Шахтера Роналду в Аль-Насре потренировал.

– А зачем Роналду тренировать, если он и так все умеет? Я не думаю, что Криштиану слушал Каштру.

Каштру был уволен из клуба «Аль-Наср» 17 сентября 2024 года после неудачных результатов. Португальский наставник до сих пор сидит без работы.

Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».