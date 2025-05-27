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  4. Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
Испания
27 мая 2025, 08:49 |
621
0

Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд

Королевский клуб интересуется Алексисом Макаллистером из «Ливерпуля»

27 мая 2025, 08:49 |
621
0
Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником английского «Ливерпуля» Алексисом Макаллистером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новый главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо в разговоре с руководством «сливочных» определил именно 26-летнего футболиста как ключевую деталь для заветной 16-й победы команды в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Алексис Макаллистер провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли решение по вратарям.

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Алексис Макаллистер Ливерпуль Реал Мадрид Хаби Алонсо Флорентино Перес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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