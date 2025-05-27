Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
Королевский клуб интересуется Алексисом Макаллистером из «Ливерпуля»
Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником английского «Ливерпуля» Алексисом Макаллистером, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, новый главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо в разговоре с руководством «сливочных» определил именно 26-летнего футболиста как ключевую деталь для заветной 16-й победы команды в Лиге чемпионов.
В сезоне 2024/25 Алексис Макаллистер провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли решение по вратарям.
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