Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником английского «Ливерпуля» Алексисом Макаллистером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новый главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо в разговоре с руководством «сливочных» определил именно 26-летнего футболиста как ключевую деталь для заветной 16-й победы команды в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Алексис Макаллистер провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли решение по вратарям.