Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал футболистов киевского «Динамо»
Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал футболистов столичного клуба за празднование чемпионства в УПЛ 2024/25:
«Игроки «Динамо» праздновали чемпионство вместе с семьями на поле? Ну мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?! Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу же забудут, если плохо сыграют в еврокубках».
Ранее Виктор Леоненко высмеял Игоря Суркиса.
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