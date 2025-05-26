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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:46 |
1436
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал футболистов киевского «Динамо»

26 мая 2025, 13:46 |
1436
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал футболистов столичного клуба за празднование чемпионства в УПЛ 2024/25:

«Игроки «Динамо» праздновали чемпионство вместе с семьями на поле? Ну мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?! Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу же забудут, если плохо сыграют в еврокубках».

Ранее Виктор Леоненко высмеял Игоря Суркиса.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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LexХХХ
В Леона прямо талант якийсь у всьому знаходити негатив
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+9
Перець
цеж треба так обсирати свій клуб
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+8
D. K.
Чому ж ти Леон в сраку язика засунув коли твій "помаранчевий" кротьонок в минулому році святкув чемпіонство під"їзду?) ах да, там же бабки на пивко дають...
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+7
Микола Унгурян
то получається що Вітя грав в чемпіонаті водокачки? не дивно що чувак спився)))
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+2
Сергій П
А коли клоуни з Шахтаря виграли кубок і вели себе як мавпи, Леон щось казав, чи промовчав?
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0
Tea with milk
Надо было в Отрадном стол  накрыть.  Ведь сам Ярмола играл за Отрадный.  Ну или хотя бы в Литовской Вите. В честь Леоненко.
Ответить
-9
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