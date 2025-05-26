Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал футболистов столичного клуба за празднование чемпионства в УПЛ 2024/25:

«Игроки «Динамо» праздновали чемпионство вместе с семьями на поле? Ну мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?! Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу же забудут, если плохо сыграют в еврокубках».

Ранее Виктор Леоненко высмеял Игоря Суркиса.