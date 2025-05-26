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  4. ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 12:05 |
2197
7

ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал столичный клуб

26 мая 2025, 12:05 |
2197
7
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал столичный клуб и высмеял его президента Игоря Суркиса:

«Динамо» полностью провалило еврокубки и свалило все на то, что «мы полностью сосредоточились на чемпионате». Это смешно, но на самом деле очень грустно. Случайно у наших клубов может что-то получиться, а закономерно – никогда.

Задайте от меня простой вопрос Игорю Михайловичу: «Если вы сосредоточились на чемпионате, то почему в еврокубки лезете?!». Может, и Кубок вы проиграли, потому что на чемпионате сосредоточились? Здесь можно много шутить над Игорем Михайловичем, но я этого не буду делать. Если проигрываешь, то просто надо объяснить причину, а не придумывать отмазки».

Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».

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Виктор Леоненко Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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Gargantua81
если отвечать на вопросы дурака, то и сам начнешь глупеть
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+6
Burevestnik
леону сьогодні вже досить - не наливати. 
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+2
Виктор Алтухов
Леоненко примитивен, но не согаситься с ним сложно. Заявление Суркиса, что Динамо сосредоточилось на чемпионате, не только смешно, но и рассчитано на дураков.
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+1
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Alex
Леоненко Іуда.Замість того щоб радіти чемпіонству Динамо він виливає бруд на свій колишній клуб.Продався Ахмету.Іуда.
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0
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