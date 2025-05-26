ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал столичный клуб
Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал столичный клуб и высмеял его президента Игоря Суркиса:
«Динамо» полностью провалило еврокубки и свалило все на то, что «мы полностью сосредоточились на чемпионате». Это смешно, но на самом деле очень грустно. Случайно у наших клубов может что-то получиться, а закономерно – никогда.
Задайте от меня простой вопрос Игорю Михайловичу: «Если вы сосредоточились на чемпионате, то почему в еврокубки лезете?!». Может, и Кубок вы проиграли, потому что на чемпионате сосредоточились? Здесь можно много шутить над Игорем Михайловичем, но я этого не буду делать. Если проигрываешь, то просто надо объяснить причину, а не придумывать отмазки».
Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».
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