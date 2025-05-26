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  4. ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 11:16 |
1762
4

ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»

Бывший нападающий сборной Украины высказался о потенциальном главном тренере горняков

26 мая 2025, 11:16 |
1762
4
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о потенциальном главном тренере донецкого «Шахтера» Арду Туране:

«Надо надеяться, что у Турана все получится. Будет смешно, если «Шахтер» плохо выступит в еврокубках с тренером, чья зарплата 2 миллиона. В этом случае к донецкому клубу будет очень много вопросов. Зачем надо было брать такого дорогого тренера? Люди идут в наш чемпионат за деньгами, их даже война не пугает. Все зависит от характера человека.

С Пушичем не угадали, посмотрим, что будет с Тураном. Степаненко можно не звонить, ничего нового о Туране он не скажет. В чемпионате Украины совсем другие команды, другой чемпионат, другой менталитет, другое судейство, и самое главное – как Туран проявит себя в еврокубках. Плюс «Шахтер» проводит все матчи на выезде, где за него никто не болеет. Здесь есть много факторов.

Также надо посмотреть, какую модель игры исповедует Туран, подойдут под нее бразильцы или нет. Если он начнет гонки устраивать и в его модели подкаты будут на первом месте, то команда Шахтера развалится сразу же. Лето все покажет.

Отсутствие опыта у Турана? Это не так важно, как кажется. Если он профессионал, то ему должно быть интересно. Он же работает не только на «Шахтер», но и на свое имя. Здесь вопрос только в том, угадал «Шахтер» с тренером или нет. Плюс бразильцы должны уже обжиться, тем более там есть неплохие.

Я вообще ни одному тренеру не завидую, потому что это сверхсложная работа, которая способствует быстрому старению. А то, что он ушел в «Шахтер»... Уверен, что деньги здесь сыграли важную роль, как и участие «горняков» в еврокубках. Именно из-за еврокубков половина футболистов и тренеров идут в «Шахтер». Думаю, о чемпионате Украины Туран не будет сильно думать, его главная цель будет еврокубки. Как сказал Бессонов: «Еврокубки – это подиум, на котором ты должен себя проявить». Именно поэтому туда и лезут».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо объявил, что Арда Туран возглавит донецкий «Шахтер».

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Арда Туран Виктор Леоненко Шахтер Донецк назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Tea with milk
нхн, он Эюпспор завалил
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Burevestnik
мать Вітя не знає, шо (по словам Срни) зараз найкращий склад в історії клубу.
туди тренером хоч Леоненка призначать - все одно будуть кращі.
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