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  4. Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 10:17 |
775
2

Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД

Олег Симороз рассказал, чем занимался Александр в начале войны

27 мая 2025, 10:17 |
775
2
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Александр Алиев

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз рассказал, как бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев получил статус участника боевых действий:

«В первые дни полномасштабного вторжения Алиев сообщил, что он добровольцем пошел в ряды территориальной обороны Киева. Патрулировал улицы Оболони и не участвовал в боевых действиях. Но это не помешало ему в обход бригады, напрямую через командование Сил территориальной обороны получить статус УБД...»

Ранее Олег Симороз прокомментировал задержание Александра Алиева.

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Дмитрий Вус Источник: Facebook
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Комментарии 2
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Dfs2262ar
Это только маленькая часть об этом алкоголике! По факту гораздо интереснее вся инфа по этому клоуну!
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+1
Юра Ганусяк
та залиште в спокої Алієва, він багато зробив для українського футболу, а учасників убд, які ніколи не були на фронті, сотні тисяч...і військові, і прокурори, і держслужбовці, і депутати, і просто мажори...  
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0
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