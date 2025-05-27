Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Олег Симороз рассказал, чем занимался Александр в начале войны
Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз рассказал, как бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев получил статус участника боевых действий:
«В первые дни полномасштабного вторжения Алиев сообщил, что он добровольцем пошел в ряды территориальной обороны Киева. Патрулировал улицы Оболони и не участвовал в боевых действиях. Но это не помешало ему в обход бригады, напрямую через командование Сил территориальной обороны получить статус УБД...»
Ранее Олег Симороз прокомментировал задержание Александра Алиева.
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