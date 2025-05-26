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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 09:38 |
378
0

Вратарь Лехии может пополнить ряды Карпат

Когда легионерский хлеб дается непросто

26 мая 2025, 09:38 |
378
0
Вратарь Лехии может пополнить ряды Карпат
ФК Лехия. Богдан Сарнавский

Один из представителей нашего легиона в польской «Лехии» из Гданьска Богдан Сарнавский может вернуться в украинский чемпионат.

Как стало известно Sport.ua, 30-летний голкипер находится в сфере интересов львовских «Карпат».

В чемпионате польской Экстраклассы воспитанник киевского футбола за 2 года сыграл в воротах «Лехии» всего 14 матчей – все они пришлись на сезон-2024/25.

Гданьская команда, в составе которой кроме Сарнавского играет еще четверо украинцев – Антон Царенко, Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Вьюнник, по итогам только что завершившегося сезона заняла 14-е место из 18 участников.

До переезда в Польшу Богдан Сарнавский защищал цвета восьми клубов – киевского «Арсенала», донецкого «Шахтера», полтавской «Ворсклы», ровенского «Вереса», ФК «Львов», «Днепра-1», тель-авивского «Хапоэля» и криворожского «Кривбасса».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко дал комментарий после проигранного матча 30-го тура УПЛ против луганской «Зари».

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Богдан Сарнавский Лехия Гданьск Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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