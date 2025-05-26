Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань займет аналогичную должность в житомирском «Полесье», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, житомиряне окончательно определились с новым главным тренером команды. Вместе с ним в клуб переедет весь его тренерский штаб, в том числе Алексей Антонов, которого ранее называли наследником Руслана Ротаня в «Александрии».

Отмечается, что «Александрия» изо всех сил пыталась сохранить в команде Руслана Ротаня и даже предложила ему контракт с утроенной зарплатой, но специалист отказался продолжать сотрудничество.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Полесье» может возглавить Юрий Вернидуб.