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  4. Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 09:02 |
5734
5

Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти

Руслан Ротань покинет «Александрию», несмотря на предложение утроить его зарплату

26 мая 2025, 09:02 |
5734
5
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань займет аналогичную должность в житомирском «Полесье», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, житомиряне окончательно определились с новым главным тренером команды. Вместе с ним в клуб переедет весь его тренерский штаб, в том числе Алексей Антонов, которого ранее называли наследником Руслана Ротаня в «Александрии».

Отмечается, что «Александрия» изо всех сил пыталась сохранить в команде Руслана Ротаня и даже предложила ему контракт с утроенной зарплатой, но специалист отказался продолжать сотрудничество.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Полесье» может возглавить Юрий Вернидуб.

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Руслан Ротань Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Maks23
Мутно..Как-то...
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0
Tea with milk
Из райцентра в областной  - это уже прогресс,  а тут ещё и УЕФА.  Но отказаться от тройной зарплаты можно только ради четверной.
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0
taras_sidyi
Цікаве рішення. У тебе на носі кваліфікація ЛК (в обох клубах, Олександрії і Поліссі) і ти переходиш з клуба з поставленою тобою грою і знайомими тобі виконавцями в клуб де тобі треба вибудовувати заново гру і знайомитися з виконавцями. Якось з логікою не дуже
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0
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AndiM
Він ще довго буде різну маячню нести?
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-1
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