Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Руслан Ротань покинет «Александрию», несмотря на предложение утроить его зарплату
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань займет аналогичную должность в житомирском «Полесье», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, житомиряне окончательно определились с новым главным тренером команды. Вместе с ним в клуб переедет весь его тренерский штаб, в том числе Алексей Антонов, которого ранее называли наследником Руслана Ротаня в «Александрии».
Отмечается, что «Александрия» изо всех сил пыталась сохранить в команде Руслана Ротаня и даже предложила ему контракт с утроенной зарплатой, но специалист отказался продолжать сотрудничество.
Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что «Полесье» может возглавить Юрий Вернидуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка прокомментировала поражение Саре Бейлек на старте Ролан Гаррос
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм