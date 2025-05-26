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Италия
26 мая 2025, 09:29 | Обновлено 26 мая 2025, 09:50
1189
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу над «Торино»

26 мая 2025, 09:29 | Обновлено 26 мая 2025, 09:50
1189
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Торино» (2:0) в матче 38-го тура Серии А:

«Ребята хотели победы, и я этому рад. Я всегда говорил, что мы должны бороться до последней секунды, а потом смотреть, получилось ли у нас достичь цели. Мы не попали в Лигу чемпионов, и мне жаль болельщиков из-за этого, но поздравляю «Ювентус». Мы выложились на полную, поэтому, когда выкладываешься на полную, покидаешь поле довольным.

Я возглавил команду в худший момент, ребята были подавлены, а их самооценка исчезла, поэтому, скажем, я играл легко, пытаясь восстановить уверенность всех, воссоединить их и дать им доверие. Болельщики знают меня, они знают, что я не строю иллюзии, я говорю правду в 90% случаев. Самый большой лжец – это тренер, который является бывшим футболистом, но игроки знают, что могут мне доверять. Они помогли мне, потому что встретили с любовью. Первые 2 игры были поражениями, потом мы проиграли в Комо, а затем еще раз «Аталанте». Это были единственные поражения. Ребята всегда выкладывались на полную, и это для меня жизненно важно».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Торино Торино - Рома пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
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