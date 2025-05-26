Финал сезона в топ-лигах, триумф Фенербахче, вылет Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 мая.

1А. Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках

Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций

1В. Ванат забил 17 мячей. Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром УПЛ

Нападающий выиграл гонку бомбардиров второй сезон подряд

2. Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто вышел в Лигу чемпионов

В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм

3. Таблица Серии A. Итоги: Ювентус вышел в ЛЧ, Рома с Довбиком сыграет в ЛЕ

Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Италии

4. Золотая бутса. Итоги рейтинга: Мбаппе опередил всех в гонке бомбардиров

Победителем стал форвард Реала, который забил 31 мяч в Ла Лиге

5. Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика проиграла Спортингу финал Кубка

Дьокереш сравнял на 90+11, победитель Кубка Португалии определен в овертаймах

6. Евролига по пляжному футболу. Украина уступила Испании в решающей игре

Украинская команда с двумя победами в трех матчах заняла второе место в группе

7. Выше головы не прыгнешь. Фенербахче уверенно переиграл Монако в финале

Турецкая команда в последний раз выигрывала Евролигу в 2017 году

8А. Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос

Марта потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек в 1-м раунде мэйджора в Париже

8В. Ястремская одолела австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву

Даяна в двух сетах переиграла Дестани Аяву в первом раунде французского мэйджора

8С. Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу

В первом раунде мэйджора украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез

9А. ВИДЕО. Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона с Ньюкаслом

Украинский хавбек отметился результативным действием в последнем туре

9В. ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер

Илья отдал голевой пас на Антуана Семеньо на 74-й минуте поединка

10. ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года