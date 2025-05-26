Финал сезона в топ-лигах, триумф Фенербахче, вылет Костюк
Главные новости за 25 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 мая.
1А. Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Полесье заняло 4-е место и получило право играть в Лиге конференций
1В. Ванат забил 17 мячей. Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром УПЛ
Нападающий выиграл гонку бомбардиров второй сезон подряд
2. Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто вышел в Лигу чемпионов
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм
3. Таблица Серии A. Итоги: Ювентус вышел в ЛЧ, Рома с Довбиком сыграет в ЛЕ
Вечером 25 мая состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Италии
4. Золотая бутса. Итоги рейтинга: Мбаппе опередил всех в гонке бомбардиров
Победителем стал форвард Реала, который забил 31 мяч в Ла Лиге
5. Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика проиграла Спортингу финал Кубка
Дьокереш сравнял на 90+11, победитель Кубка Португалии определен в овертаймах
6. Евролига по пляжному футболу. Украина уступила Испании в решающей игре
Украинская команда с двумя победами в трех матчах заняла второе место в группе
7. Выше головы не прыгнешь. Фенербахче уверенно переиграл Монако в финале
Турецкая команда в последний раз выигрывала Евролигу в 2017 году
8А. Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос
Марта потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек в 1-м раунде мэйджора в Париже
8В. Ястремская одолела австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву
Даяна в двух сетах переиграла Дестани Аяву в первом раунде французского мэйджора
8С. Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
В первом раунде мэйджора украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез
9А. ВИДЕО. Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона с Ньюкаслом
Украинский хавбек отметился результативным действием в последнем туре
9В. ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер
Илья отдал голевой пас на Антуана Семеньо на 74-й минуте поединка
10. ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала
Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года
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