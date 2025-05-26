ФОТО. До мурашек. Как это было: прощальная церемония Надаля на Ролан Гаррос

25 мая на корте имени Филиппа-Шатрие на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялась прощальная церемония легендарного испанского экс-теннисиста Рафаэля Надаля.

Арена, которая вмещает 15 тысяч зрителей, была забита под завязку. На трибунах присутствовали как болельщики, так и теннисисты и экс-теннисисты. В том числе и Карлос Алькарас, Хуан Карлос Ферреро, Ига Свентек, Симона Халеп, Давид Феррер. Каждый зритель на арене одел футболку в цветах коричневого грунта с надписью «Mercі Rafa».

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А Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей, с которыми Надаль образовывал так званную BIG-4, спустились к Рафе на корт.

23 мая 2005 года Надаль провел и выиграл свой первый матч на кортах Ролан Гаррос, обыграв немца Ларса Бургсмюллера со счетом 6:1, 7:6, 6:1. А 25 мая (ровно 20 лет назад) Рафа сыграл первый поединок на корте Филиппа-Шатрие, одолев Ксавье Малисса (6:2, 6:2, 6:4). Тогда же Надаль взял свой первый Ролан Гаррос, сломив сопротивление Федерера в полуфинале.

Что было потом – история. Рафаэль взял 14 титулов в столице Франции (2005–2008, 2010–2014, 2017–2020, 2022). Испанец выиграл 112 матчей на Ролан Гаррос и потерпел всего четыре (!) поражения.

Надаль завершил карьеру еще осенью 2024 года, когда вместе со сборной Испании вылетел в четвертьфинале Кубка Дэвиса от команды Нидерландов. Свой последний поединок Рафа проиграл Ботику ван де Зансхульпу. Тогда хоть и состоялась скромная прощальная церемония, но ни Джокович, ни Федерер, ни Маррей попросту не успели приехать. Именно поэтому вчера в Париже Надаля провели так, как подобает легенде.

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Речь Надаля:

«Это была невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на Ролан Гаррос. Я едва мог ходить из-за травмы ноги. Но в тот год я поднялся на верхний ярус корта на костылях и смотрел на него сверху. Я мечтал вернуться на следующий год, чтобы соревноваться. В 2005 году я наконец смог впервые выступить здесь.

Мне было 18 лет. И моим первым серьезным опытом стал матч, который я сыграл против моего друга детства и соперника Ришара Гаске. С того дня я полностью понял, что означает Ролан Гаррос. За эти 20 лет я испытал здесь все. У меня были невероятные соперники, такие как Энди, Роджер и Новак. И, конечно, многие другие, которые доводили меня до предела моих физических и умственных возможностей.

Поистине, ничто не может быть более захватывающим, чем эти длительные соперничества, которые заставляли всех нас совершенствоваться каждый день. Ролан Гаррос уникален не только потому, что он является фундаментальной частью истории тенниса. Но также из-за всех людей, которые неустанно трудятся, всегда с улыбкой, чтобы сделать этот турнир таким, какой он есть.

Я не могу назвать всех, однако я хочу выразить особую благодарность бывшим президентам Французской федерации тенниса. И людям, которых вы, возможно, не знаете. Но которые поддерживали меня всеми способами. Все они проявили ко мне такую ​​доброту и привязанность, что у меня просто нет слов, чтобы отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Отдельная благодарность Тони Надалю. Ты – главная причина, по которой я здесь. Без тебя все это было бы невозможно. Было трудно, но это того стоило. Спасибо, что посвятил часть своей жизни тому, чтобы быть со мной. Без сомнения, ты был лучшим».

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А организаторы Ролан Гаррос навсегда увековечили след ноги Надаля на центральном корте турнира.

«Когда я увидел эту плашку, я подумал, что она будет только на этот год. Но когда мне сказали, что она останется навсегда, я не могу описать свои эмоции. Это огромная честь. Я был в восторге, узнав, что она будет присутствовать на самом важном корте в моей карьере».

ФОТО. До мурашек. Как это было: прощальная церемония Надаля на Ролан Гаррос