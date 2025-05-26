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26 мая 2025, 04:45 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 мая 2025, 04:45 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Фатех – Аль-Наср

Ggbet 5.77 – 5.00 – 1.41

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Кадисия

Ggbet 1.57 – 4.40 – 4.58

21:30 Эльфсберг – Хайденхайм

Ggbet 2.38 – 3.56 – 2.93

ТЕННИС

12:00 Юлия Стародубцева – Тамара Корпач

Ggbet 1.94 – 1.86

КИБЕРСПОРТ

12:00 Team WE – LGD Gaming

Ggbet 1.26 – 3.72

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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