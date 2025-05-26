СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Фатех – Аль-Наср
21:00 Аль-Хиляль – Аль-Кадисия
21:30 Эльфсберг – Хайденхайм
ТЕННИС
12:00 Юлия Стародубцева – Тамара Корпач
КИБЕРСПОРТ
12:00 Team WE – LGD Gaming
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