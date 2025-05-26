СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая

В понедельник, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Фатех – Аль-Наср

5.77 – 5.00 – 1.41

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Кадисия

1.57 – 4.40 – 4.58

21:30 Эльфсберг – Хайденхайм

2.38 – 3.56 – 2.93

ТЕННИС

12:00 Юлия Стародубцева – Тамара Корпач

1.94 – 1.86

КИБЕРСПОРТ

12:00 Team WE – LGD Gaming

1.26 – 3.72

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