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  4. Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 04:40 |
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Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

26 мая 2025, 04:40 |
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0
Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В 1/64 финала украинка сыграет против Тамары Корпач (Германия, WTA 148). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборется против Анастасии Потаповой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Юлия Стародубцева Тамара Корпач смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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