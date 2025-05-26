26 мая, в первом круге Ролан Гаррос, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 86) и Тамара Корпач (WTA 154).

Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

В этом сезоне Стародубцева смогла подняться на 15 позиций в рейтинге, что позволило закрепиться в топ-100. Если разобраться, украинка провела только один удачный турнир, но дошла до четвертого круга в Мадриде, а это немалого стоит. Спортсменка способна показывать теннис хорошо уровня, но ей не хватает стабильности.

На Ролан Гаррос пришлось начать с квалификации, где она была первой сеяной, иными словами, немного не хватило до основной сетки. В первом круге удалось обыграть бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, а потом прошла опытную словенку Тамару Зиданшек – 3:6, 6:2, 6:3.

Провалилась украинка в финале квалификации против Сары Бейлек – 0:6, 4:6, вторую партию Стародубцева могла проиграть вообще 1:6, но при счете 1:5, отыграла пять матчболов и попыталась совершить камбэк, однако сравнять счет в сете так и не удалось. Иными словами, в основную сетку украинка попала, как лаки-лузер.

Тамара Корпач

Опытная немецкая теннисистка, неплохо проводит этот сезон, она выиграла 18 матчей из 28, хотя играла она не на самых престижных турнирах. Перед стартом французского мейджора Корпач выиграла грунтовой турнир ITF в Словакии, что должно было прибавить уверенности.

На этом кураже спортсменка смогла преодолеть и сито квалификации на Ролан Гаррос. В первом матче немка разобралась с американкой Чирико – 6:4, 4:6, 6:3, далее уверенно разгромила Стакушич из Канады – 6:2, 6:1. В финале квалификации удалось обыграть швейцарку Ребеку Масарову – 6:2, 7:6. 30-летняя спортсменка провела 16 матчей на грунте в этом сезоне, одержав 16 побед.

Личные встречи

Ранее спортсменки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, в квалификации травяного турнира в Берлине, тогда украинка одержала победу в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:0.

Прогноз

Букмекеры дают теннисисткам идентичные шансы на победу, Корпач на ходу, хотя Стародубцева потенциально сильнее. Многое зависит от того, кто сможет показать свою лучшую игру. Ожидаю тяжелой битвы, в которой ставлю на чистую победу украинской спортсменки за 1,87.

Прогноз Sport.ua Юлия Стародубцева Тамара Корпач Победа Стародубцевой 1.87 Сделать ставку

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