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Ролан Гаррос
26 мая 2025, 04:10 |
49
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 26 мая

В понедельник в Париже сыграет только Юлия Стародубцева

26 мая 2025, 04:10 |
49
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 26 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

26 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда как в женском, так и в мужском одиночных разрядах.

В понедельник на кортах Парижа сыграет только одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.

Стародубцева проиграла финальный матч квалификации мейджора, но благодаря отказу Сораны Кырсти попала в основу как лаки-лузер.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 26 мая

Ролан Гаррос 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q]

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Юлия Стародубцева расписание Ролан Гаррос 2025 Тамара Корпач
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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