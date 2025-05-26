26 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда как в женском, так и в мужском одиночных разрядах.

В понедельник на кортах Парижа сыграет только одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.

Стародубцева проиграла финальный матч квалификации мейджора, но благодаря отказу Сораны Кырсти попала в основу как лаки-лузер.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 26 мая

Ролан Гаррос 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q]