ВИДЕО. Шелтон и Сонего выдали яркий пятисетовый матч в первом раунде РГ-25

25 мая американский теннисист и 13-й номер рейтинга АТР Бен Шелтон одолел Лоренцо Сонего в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

Американцу понадобилось пять сетов и более 3.5 часов, чтобы одержать победу и выйти во второй раунд Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Бен Шелтон (США) [13] – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3

Шелтон и Сонего провели четвертое очное противостояние, счет стал 3:1 в пользу представителя США.

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В частности, Бен и Лоренцо встретились во второй раз в 2025 году. 22 января Шелтон одолел итальянца в четвертьфинале Australian Open в четырех партиях.

Следующим соперником Шелтона будет победитель матча Уго Гастон – Юго Бланш.