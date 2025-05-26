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  4. ВИДЕО. Шелтон и Сонего выдали яркий пятисетовый матч в первом раунде РГ-25
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 04:04 |
29
0

ВИДЕО. Шелтон и Сонего выдали яркий пятисетовый матч в первом раунде РГ-25

Пожалуй, лучший поединок первого игрового дня в мужской сетке французского мейджора

26 мая 2025, 04:04 |
29
0
ВИДЕО. Шелтон и Сонего выдали яркий пятисетовый матч в первом раунде РГ-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

25 мая американский теннисист и 13-й номер рейтинга АТР Бен Шелтон одолел Лоренцо Сонего в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

Американцу понадобилось пять сетов и более 3.5 часов, чтобы одержать победу и выйти во второй раунд Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Бен Шелтон (США) [13] – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3

Шелтон и Сонего провели четвертое очное противостояние, счет стал 3:1 в пользу представителя США.

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В частности, Бен и Лоренцо встретились во второй раз в 2025 году. 22 января Шелтон одолел итальянца в четвертьфинале Australian Open в четырех партиях.

Следующим соперником Шелтона будет победитель матча Уго Гастон – Юго Бланш.

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теннисные видеообзоры Бен Шелтон Лоренцо Сонего Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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