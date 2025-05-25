ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимает «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

На 18-й минуте свою команду голом с пенальти вперед вывел Леандро Паредес. 1:0 в пользу «Ромы».

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