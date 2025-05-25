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  4. ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино
Италия
25 мая 2025, 22:20 |
475
1

ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино

Аргентинский хавбек отличился с пенальти

25 мая 2025, 22:20 |
475
1
ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимает «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

На 18-й минуте свою команду голом с пенальти вперед вывел Леандро Паредес. 1:0 в пользу «Ромы».

❗️ ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Артем Довбик видео голов и обзор Торино - Рома Леандро Паредес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saltovka
Снова победа без Довбика
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