Италия25 мая 2025, 22:20 |
475
1
ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино
Аргентинский хавбек отличился с пенальти
25 мая 2025, 22:20 |
475
1
В воскресенье, 25 мая, проходит матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».
Встречу принимает «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
На 18-й минуте свою команду голом с пенальти вперед вывел Леандро Паредес. 1:0 в пользу «Ромы».
❗️ ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 25 мая 2025, 09:00 0
Оксане Скрипань было 47 лет
Футбол | 24 мая 2025, 23:45 8
«Манчестер Юнайтед» ожидают серьезные изменения
Бокс | 25.05.2025, 00:27
Футбол | 25.05.2025, 22:14
Футбол | 25.05.2025, 19:58
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Снова победа без Довбика
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.05.2025, 18:43 3
23.05.2025, 21:04 3
24.05.2025, 08:29 1
24.05.2025, 09:13 11
25.05.2025, 08:21 1
25.05.2025, 06:23 15
24.05.2025, 21:47 3
24.05.2025, 14:45 27