Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона
Титул достался «Юниону Сен-Жилуаз»
В Бельгии определили чемпиона.
В рамках 10-го тура чемпионской группы бельгийской Про-лиги состоялось 2 матча.
«Юнион Сен-Жилуаз» в родных стенах одолел «Гент» со счетом 3:1. Эта победа гарантировала хозяевам поля первое за 90 лет чемпионство, а также гарантировала участие в основном этапе лиги чемпионов в следующем сезоне, что с командой случилось впервые в истории.
«Брюгге» же сыграл вничью с «Антверпеном». «Сине-черные» имели теоретические шансы на победу в национальном первенстве, но для этого нужно было рассчитывать на осечку «Юнион Сен-Жилуаз», чего не случилось.
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|40
|24
|11
|5
|71 - 28
|56
|2
|Брюгге
|40
|24
|10
|6
|86 - 42
|53
|3
|Генк
|40
|25
|6
|9
|69 - 44
|47
|4
|Андерлехт
|40
|18
|7
|15
|62 - 40
|36
|5
|Антверпен
|40
|14
|13
|13
|57 - 50
|32
|6
|Гент
|40
|12
|12
|16
|45 - 65
|26
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 10-й тур
Юнион Сен-Жилуаз – Гент – 3:1
Голы: Иванович, 11, Давид, 68, 75 – Гудйонсен, 45
Брюгге – Антверпен – 1:1
Голы: Цолис, 43 – Баликвиша, 35
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