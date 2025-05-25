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Чемпионат Бельгии
Брюгге
25.05.2025 19:30 – FT 1 : 1
Антверпен
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Бельгия
25 мая 2025, 22:50 | Обновлено 25 мая 2025, 23:27
1388
1

Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона

Титул достался «Юниону Сен-Жилуаз»

25 мая 2025, 22:50 | Обновлено 25 мая 2025, 23:27
1388
1
Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сен-Жилуаз

В Бельгии определили чемпиона.

В рамках 10-го тура чемпионской группы бельгийской Про-лиги состоялось 2 матча.

«Юнион Сен-Жилуаз» в родных стенах одолел «Гент» со счетом 3:1. Эта победа гарантировала хозяевам поля первое за 90 лет чемпионство, а также гарантировала участие в основном этапе лиги чемпионов в следующем сезоне, что с командой случилось впервые в истории.

«Брюгге» же сыграл вничью с «Антверпеном». «Сине-черные» имели теоретические шансы на победу в национальном первенстве, но для этого нужно было рассчитывать на осечку «Юнион Сен-Жилуаз», чего не случилось.

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 40 24 11 5 71 - 28 56
2 Брюгге 40 24 10 6 86 - 42 53
3 Генк 40 25 6 9 69 - 44 47
4 Андерлехт 40 18 7 15 62 - 40 36
5 Антверпен 40 14 13 13 57 - 50 32
6 Гент 40 12 12 16 45 - 65 26
Полная таблица

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 10-й тур

Юнион Сен-Жилуаз – Гент – 3:1

Голы: Иванович, 11, Давид, 68, 75 – Гудйонсен, 45

Брюгге – Антверпен – 1:1

Голы: Цолис, 43 – Баликвиша, 35

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Юнион Сен-Жилуаз чемпионат Бельгии по футболу Гент Брюгге Антверпен Андерлехт Генк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Це підтверджує тенденцію цього року з трофеями Крістал Пелас, Кейна, Ньюкасла та Тоттенгема
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