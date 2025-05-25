Владислав ЛУПАШКО: «Нас ждет важный разговор с руководством»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко дал комментарий после проигранного матча 30-го тура УПЛ против луганской «Зари» (1:3). Это поражение лишило «Карпаты» возможности сыграть в Лиге конференций.

– К этому давлению нужно привыкать. Этот сезон был опытом для нас. Пан или пропал. Нужно выгрызать и выигрывать. Было много созданных моментов, особенно в первом тайме. Было много возможностей улучшать результат.

– Не хватило ли вашей команде в этой игре ментальной стойкости?

– Может быть. Это опыт для всех нас. Когда говорят об отсутствии опыта, вне зависимости от уровня матча, это дает свой результат. Необходимо бороться с этим давлением. Мы будем работать над этим. Наверное, сегодня мы не справились с давлением, хотя думаю, если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, эмоции были бы другие.

– Что произошло с командой во втором тайме?

– Второй тайм многим не понравился. Мы прошли трудный этап обучения, адаптации к нашему стилю игры. Наш сезон наверняка начался после седьмого тура УПЛ, когда мы собрали полный состав. Этот этап немного затянулся. Искренне благодарен болельщикам, руководству, работникам клуба. Они проделали большую работу. В последнее время появились ожидания от результата команды, давление… Я – открытый человек, мне много пишут в соцсетях: «Там так нужно, тот никакой…». Мне это не нравится. Понимаю, что все хотят результата, но ожидания должны быть подкреплены чем-нибудь. В начале сезона никто не мог мечтать об этом. Необходимо сейчас поднять голову и сказать, что нынешний сезон был удачным. Нам хотелось не меньше, чем болельщикам. Я благодарен игрокам за самоотдачу, но сегодня не сложилось. Думаю, в нашем футболе нужно многое менять. Необходимо изменять требования. Перед сезоном у нас есть 15 команд, стремящихся попасть в еврокубки, но это не так-то просто. Руководство клубов должно стремиться к тому, чтобы люди приходили на футбол. Это можно сделать только искренней игрой. Зачастую мы даем поспешную оценку результатов, но это неправильный путь. Часто говорят, что поэтапное развитие клуба – это халтура, это обман президента. А потом мы видим заявления об отсутствии мотивации продолжать дальше. Надо планомерно все делать. Нам нужно менять свое мировоззрение Мы дойдем до этого, когда команды будут играть в открытый футбол, когда болельщик будет ходить на матчи.

– Игроки «Зари» были очень эмоциональными после забитых голов. Такой «Зари» в нынешнем сезоне не было. Как вы можете это прокомментировать?

– Мы видели, что луганчане были чрезмерно мотивированы. Мы должны смотреть на свою игру. Я часто говорил игрокам, что мы не должны считаться с тем, как играет наш соперник. Надо диктовать свои правила. Сегодня меня не расстроил фактор невыхода в еврокубки, а сама игра. Мы могли с уверенностью закрывать первый тайм. Мы создали множество моментов, чтобы выиграть матч. Я не знаю, с чем это связано. По-видимому, волнение. Со временем этого будет меньше.

Если смотреть трезво на ситуацию, то в этом сезоне нам не нужны были еврокубки. Пока мы не на том этапе. Но я понимаю, как это было принципиально для болельщиков. Это была главная мотивация. Мы делали все для того, чтобы выйти в еврокубки. К сожалению, произошло так, как произошло.

Нас ждет важный разговор с руководством относительно будущего. Нет четкости ситуации с арендованными игроками. Поэтому да. Сегодня мы расстроены, но, думаю, у болельщиков есть оптимистическое настроение. Мы на верном пути. Мы сделали огромный шаг. Сейчас много разных мнений в медиапространстве. Руководство клуба перед приглашением специалиста должно понимать, что хочет. В нашем футболе не хватает системности. Это проблема. Наше место в турнирной таблице – это, прежде всего, заслуга всего клуба. Развитие молодежи, трансферная политика – это очень важно, – сказал Лупашко.