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  4. Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ
Англия
25 мая 2025, 21:02 | Обновлено 25 мая 2025, 21:19
832
0

Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ

Произошло это в матчах последнего тура

25 мая 2025, 21:02 | Обновлено 25 мая 2025, 21:19
832
0
Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матчах последнего тура АПЛ сезона 2024/25 двое украинских защитников отметились результативными передачами.

Илья Забарный отметился своим первым ассистом за «Борнмут». Произошло это в матче против «Лестера».

В активе украинца теперь 1 гол и 1 ассист в 86 матчах за «Борнмут».

Также результативной передачей за «Эвертон» отметился Виталий Миколенко в матче против «Ньюкасла». Этот ассист стал вторым для украинского защитника в сезоне.

Всего за «Эвертон» Виталий Миколенко сыграл 122 игры, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Борнмут Илья Забарный Лестер Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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