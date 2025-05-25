Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ
Произошло это в матчах последнего тура
В матчах последнего тура АПЛ сезона 2024/25 двое украинских защитников отметились результативными передачами.
Илья Забарный отметился своим первым ассистом за «Борнмут». Произошло это в матче против «Лестера».
В активе украинца теперь 1 гол и 1 ассист в 86 матчах за «Борнмут».
Также результативной передачей за «Эвертон» отметился Виталий Миколенко в матче против «Ньюкасла». Этот ассист стал вторым для украинского защитника в сезоне.
Всего за «Эвертон» Виталий Миколенко сыграл 122 игры, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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