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  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Италия
25 мая 2025, 20:51 |
1839
0

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома

Матч 38-го тура Серии А начнется в 21:45 по Киеву

25 мая 2025, 20:51 |
1839
0
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу примет «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Торино» – «Рома»:

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Торино - Рома Торино стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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