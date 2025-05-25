Италия25 мая 2025, 20:51 |
1839
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Матч 38-го тура Серии А начнется в 21:45 по Киеву
25 мая 2025, 20:51 |
1839
0
В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».
Встречу примет «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Торино» – «Рома»:
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