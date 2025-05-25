Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу примет «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Торино» – «Рома»: