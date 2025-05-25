Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слесарь реабилитировался за ошибку и забил в ворота Карпат
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 19:43 |
366
0

ВИДЕО. Слесарь реабилитировался за ошибку и забил в ворота Карпат

Похоже, что еврокубки для «Карпат» останутся мечтой

25 мая 2025, 19:43 |
366
0
ВИДЕО. Слесарь реабилитировался за ошибку и забил в ворота Карпат
ФК Заря. Артем Слесар

Во втором тайме игроки «Зари» полностью перевернули игру в свою пользу.

На 73-й минуте матча Будковский отдал голевую передачу на Слесара. Вторая попытка для Артема оказалась более успешной.

Форвард «Зари» вышел на свидание с Кеминым и точно пробил. «Сфера» от штанги влетела в ворота.

По теме:
Остались без еврокубков. Карпаты дома уступили Заре
Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Заря
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Футбол | 24 мая 2025, 22:27 2
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров

Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»

Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу
Футбол | 25 мая 2025, 20:01 0
Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу
Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу

Команды встретились в 38-м туре АПЛ

Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 21:34
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Полесье – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.05.2025, 16:00
Полесье – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Война | 25.05.2025, 09:00
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
24.05.2025, 18:20 3
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
24.05.2025, 11:25
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем