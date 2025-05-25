ВИДЕО. Слесарь реабилитировался за ошибку и забил в ворота Карпат

Во втором тайме игроки «Зари» полностью перевернули игру в свою пользу.

На 73-й минуте матча Будковский отдал голевую передачу на Слесара. Вторая попытка для Артема оказалась более успешной.

Форвард «Зари» вышел на свидание с Кеминым и точно пробил. «Сфера» от штанги влетела в ворота.