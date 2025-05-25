Украина. Премьер лига25 мая 2025, 19:43 |
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ВИДЕО. Слесарь реабилитировался за ошибку и забил в ворота Карпат
Похоже, что еврокубки для «Карпат» останутся мечтой
25 мая 2025, 19:43 |
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Во втором тайме игроки «Зари» полностью перевернули игру в свою пользу.
На 73-й минуте матча Будковский отдал голевую передачу на Слесара. Вторая попытка для Артема оказалась более успешной.
Форвард «Зари» вышел на свидание с Кеминым и точно пробил. «Сфера» от штанги влетела в ворота.
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