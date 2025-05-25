Украина. Премьер лига25 мая 2025, 19:24 | Обновлено 25 мая 2025, 20:19
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ВИДЕО. Как Заря вышла вперед в матче с Карпатами
Львовский клуб отдаляется от 4-го места
25 мая 2025, 19:24 | Обновлено 25 мая 2025, 20:19
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В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Зарей».
Встречу принимает стадион «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 57-й минуте вперед луганский клуб вывел полузащитник гостей Петар Мичин. 1:2 в пользу «Зари».
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