ВИДЕО. Как Заря вышла вперед в матче с Карпатами

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Зарей».

Встречу принимает стадион «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте вперед луганский клуб вывел полузащитник гостей Петар Мичин. 1:2 в пользу «Зари».

❗️ ВИДЕО. Как Заря вышла веред в матче с Карпатами