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  4. ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:26
810
0

ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота

Заря чудом не вышла вперед на 56-й минуте

25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:26
810
0
ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота
Скриншот с трансляции

Во втором тайме матча «Карпаты» – «Заря» произошел довольно курьезный эпизод.

Голкипер «Зари» Сапутин сделал отличную передачу на Слесара, который, выйдя на свидание с голкипером «Карпат» Кемкиным, обыграл его, но забить в пустые ворота не смог.

Слесарь запутался в своих ногах и сам отбил мяч, который хотел переправить в пустые ворота. В итоге игрок потерял равновесие и упал.

ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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