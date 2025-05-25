Во втором тайме матча «Карпаты» – «Заря» произошел довольно курьезный эпизод.

Голкипер «Зари» Сапутин сделал отличную передачу на Слесара, который, выйдя на свидание с голкипером «Карпат» Кемкиным, обыграл его, но забить в пустые ворота не смог.

Слесарь запутался в своих ногах и сам отбил мяч, который хотел переправить в пустые ворота. В итоге игрок потерял равновесие и упал.

ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота