Украина. Премьер лига25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:26
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ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота
Заря чудом не вышла вперед на 56-й минуте
25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:26
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Во втором тайме матча «Карпаты» – «Заря» произошел довольно курьезный эпизод.
Голкипер «Зари» Сапутин сделал отличную передачу на Слесара, который, выйдя на свидание с голкипером «Карпат» Кемкиным, обыграл его, но забить в пустые ворота не смог.
Слесарь запутался в своих ногах и сам отбил мяч, который хотел переправить в пустые ворота. В итоге игрок потерял равновесие и упал.
ВИДЕО. Слесар запутался в своих ногах и не забил в пустые ворота
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