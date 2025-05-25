Украина. Премьер лига25 мая 2025, 18:35 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
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ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем
Украинский хавбек отличился очередным взятием ворот
25 мая 2025, 18:35 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
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В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».
Встречу принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 30-й минуте гостей вперед вывел Егор Твердохлеб. 0:1 на табло Центрального стадиона.
❗️ ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем
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