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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 18:35 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
246
0

ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем

Украинский хавбек отличился очередным взятием ворот

25 мая 2025, 18:35 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
246
0
ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте гостей вперед вывел Егор Твердохлеб. 0:1 на табло Центрального стадиона.

❗️ ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Полесье - Кривбасс Егор Твердохлеб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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