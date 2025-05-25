25 мая проходит матч последнего, 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 21-й минуте 34-летний немецкий хавбек горожан Илкай Гюндоган открыл счет в поединке [видео момента].

Гюндоган оформил эффектный гол, забив бисиклетой.

Под конец первого тайма подопечные Гвардиолы побеждают со счетом 1:0.

ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine