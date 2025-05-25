ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25
25 мая Манчестер Сити играет против Фулхэма на стадионе Крэйвен Коттедж
25 мая проходит матч последнего, 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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На 21-й минуте 34-летний немецкий хавбек горожан Илкай Гюндоган открыл счет в поединке [видео момента].
Гюндоган оформил эффектный гол, забив бисиклетой.
Под конец первого тайма подопечные Гвардиолы побеждают со счетом 1:0.
ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25
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