Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25
Англия
25 мая 2025, 18:41 | Обновлено 25 мая 2025, 18:47
276
0

ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25

25 мая Манчестер Сити играет против Фулхэма на стадионе Крэйвен Коттедж

25 мая 2025, 18:41 | Обновлено 25 мая 2025, 18:47
276
0
ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая проходит матч последнего, 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 21-й минуте 34-летний немецкий хавбек горожан Илкай Гюндоган открыл счет в поединке [видео момента].

Гюндоган оформил эффектный гол, забив бисиклетой.

Под конец первого тайма подопечные Гвардиолы побеждают со счетом 1:0.

ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Скауты работают. В АПЛ готовят трансфер нападающего сборной Украины
Матчи последнего тура АПЛ. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Удивил Артету. Зинченко выбрал новую позицию в Арсенале
бисиклета фото Илкай Гюндоган Манчестер Сити Фулхэм Фулхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
Футбол | 25 мая 2025, 18:09 0
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор

Команды сыграли матч 30 тура УПЛ

Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Футбол | 25 мая 2025, 09:23 0
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против

Испанец не хочет, чтобы клуб продавал Франа Гарсию

Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Бокс | 25.05.2025, 00:27
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 21:34
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Футбол | 25.05.2025, 12:36
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 3
Футбол
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
24.05.2025, 11:25
Футбол
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем