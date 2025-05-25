ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой

25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».

На 17-й минуте Владислав Бабогло открыл счет в матче. Через семь минут «Заря» ответила. Подачу с углового замкнул Джордан.

Хозяева поля уже создали больше моментов, но счет равный.