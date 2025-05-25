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  4. ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 18:33 | Обновлено 25 мая 2025, 18:44
187
0

ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой

Львовяне встречаются с Зарей в матче 30-го тура УПЛ

25 мая 2025, 18:33 | Обновлено 25 мая 2025, 18:44
187
0
ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».

На 17-й минуте Владислав Бабогло открыл счет в матче. Через семь минут «Заря» ответила. Подачу с углового замкнул Джордан.

Хозяева поля уже создали больше моментов, но счет равный.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Заря Владислав Бабогло Андерсон Джордан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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