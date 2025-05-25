Украина. Премьер лига25 мая 2025, 18:33 | Обновлено 25 мая 2025, 18:44
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ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой
Львовяне встречаются с Зарей в матче 30-го тура УПЛ
25 мая 2025, 18:33 | Обновлено 25 мая 2025, 18:44
187
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25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».
На 17-й минуте Владислав Бабогло открыл счет в матче. Через семь минут «Заря» ответила. Подачу с углового замкнул Джордан.
Хозяева поля уже создали больше моментов, но счет равный.
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