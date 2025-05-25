ВИДЕО. Как Верес вырвал ничью у ЛНЗ Черкассы на 90+4-й минуте
Команды сыграли матч 30 тура УПЛ
Верес и ЛНЗ разошлись миром в заключительном матче нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги (1:1) «Волки» отыгрались на 90+4
Команды активно провели первую половину встречи, создавая много моментов у ворот друг друга, но проблемы с реализацией мешали забить каждой из команд.
Счет в матче был открыт уже во втором тайме в конце встречи. Дебютным голом за черкасский ЛНЗ отметился легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразив ворота «волков» на 73 минуте игры.
На 90+4 защитник «волков» Максим Смиян заставил безумствовать стадион «Авангард», поразив ворота Кирилла Самойленко. Ничейная игра с бешеной концовкой.
ВИДЕО. Как Верес вырвал ничью у ЛНЗ Черкассы на 90+4-й минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Юрия Клименко завоевали бронзовые медали первого этапа Евролиги
Немецкий специалист – об уходе Трента