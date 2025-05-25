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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 17:56 | Обновлено 25 мая 2025, 18:18
139
0

ВИДЕО. Как Верес вырвал ничью у ЛНЗ Черкассы на 90+4-й минуте

Команды сыграли матч 30 тура УПЛ

25 мая 2025, 17:56 | Обновлено 25 мая 2025, 18:18
139
0
ВИДЕО. Как Верес вырвал ничью у ЛНЗ Черкассы на 90+4-й минуте
НК Верес. Максим Смиян

Верес и ЛНЗ разошлись миром в заключительном матче нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги (1:1) «Волки» отыгрались на 90+4

Команды активно провели первую половину встречи, создавая много моментов у ворот друг друга, но проблемы с реализацией мешали забить каждой из команд.

Счет в матче был открыт уже во втором тайме в конце встречи. Дебютным голом за черкасский ЛНЗ отметился легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразив ворота «волков» на 73 минуте игры.

На 90+4 защитник «волков» Максим Смиян заставил безумствовать стадион «Авангард», поразив ворота Кирилла Самойленко. Ничейная игра с бешеной концовкой.

ВИДЕО. Как Верес вырвал ничью у ЛНЗ Черкассы на 90+4-й минуте

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Максим Смиян Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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