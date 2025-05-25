В воскресенье, 25 мая, ровенский Верес играет домашний матч против черкасского ЛНЗ в матче 30 тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно провели первую половину встречи, но забить в ворота друг друга не смогли. Счет в игре открыл легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразивший ворота ровенского клуба на 73 минуте игры.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

ВИДЕО. Макуана поразил ворота Вереса, забив дебютный мяч за ЛНЗ