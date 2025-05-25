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  4. ВИДЕО. Макуана поразил ворота Вереса, забив дебютный мяч за ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 17:11 |
188
1

ВИДЕО. Макуана поразил ворота Вереса, забив дебютный мяч за ЛНЗ

Бени открыл счет в матче против «Вереса» в Ровно

25 мая 2025, 17:11 |
188
1
ВИДЕО. Макуана поразил ворота Вереса, забив дебютный мяч за ЛНЗ
ЛНЗ. Бени Макуана

В воскресенье, 25 мая, ровенский Верес играет домашний матч против черкасского ЛНЗ в матче 30 тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно провели первую половину встречи, но забить в ворота друг друга не смогли. Счет в игре открыл легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразивший ворота ровенского клуба на 73 минуте игры.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

ВИДЕО. Макуана поразил ворота Вереса, забив дебютный мяч за ЛНЗ

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Бени Макуана ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Верес - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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ivankondrat96
Оце так! ЛНЗ забив. Невже нічиєї не буде...
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