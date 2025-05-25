СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
18:00 Фулхэм – Манчестер Сити
19:15 Бенфика – Спортинг
22:00 Атлетик – Барселона
ТЕННИС
20:30 Марта Костюк – Сара Бейлек
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