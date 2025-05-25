СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

В воскресенье, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

4.63 – 4.38 – 1.72

18:00 Фулхэм – Манчестер Сити

5.44 – 4.53 – 1.61

19:15 Бенфика – Спортинг

2.75 – 3.18 – 2.66

22:00 Атлетик – Барселона

2.96 – 3.95 – 2.36

ТЕННИС

20:30 Марта Костюк – Сара Бейлек

1.18 – 4.89

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