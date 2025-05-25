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25 мая 2025, 17:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 мая 2025, 17:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В воскресенье, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Ggbet 4.63 – 4.38 – 1.72

18:00 Фулхэм – Манчестер Сити

Ggbet 5.44 – 4.53 – 1.61

19:15 Бенфика – Спортинг

Ggbet 2.75 – 3.18 – 2.66

22:00 Атлетик – Барселона

Ggbet 2.96 – 3.95 – 2.36

ТЕННИС

20:30 Марта Костюк – Сара Бейлек

Ggbet 1.18 – 4.89

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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