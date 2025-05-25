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  4. Покорит ли Львов еврокубки? Стали известны составы Карпат и Зари
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 17:00 |
307
0

Покорит ли Львов еврокубки? Стали известны составы Карпат и Зари

25 мая в 18:00 состоится матч 30-го тура УПЛ

25 мая 2025, 17:00 |
307
0
Покорит ли Львов еврокубки? Стали известны составы Карпат и Зари
УПЛ

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Подопечные Владислава Лупашко ведут борьбу за место в еврокубках. «Карпатам» обязательно нужно побеждать соперника, а также ждать окончания матча «Полесье» – «Кривбасс».

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.

«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Вантух, Попара, Дрышлюк, Мичин, Белоцерковец, Слесар, Будковский.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Карпаты - Заря стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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