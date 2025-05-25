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Саудовская Аравия
25 мая 2025, 16:09 |
82
1

Аль-Фатех – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Команды сыграют в 34 туре чемпионата

25 мая 2025, 16:09 |
82
1
Аль-Фатех – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

26 мая на «Аль-Фатех» пройдет матч 34-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Фатех» встретится с «Ан-Насром». Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

«Аль-Фатех»

Команда в свое время выигрывала местный чемпионат. Сейчас она уже объективно не могла конкурировать с нынешними грандами в Саудовской Аравии. Но все же перед прошлым сезоном тут позвали Славена Билича тренировать. Правда, из новичков тогда выделялся разве что Денайер, но и за этого защитника не платили, пришел свободным агентом. Так что не удивительно, что в в прошлом розыгрыше было взято только седьмое место. Сейчас и его рисковали не повторить - розыгрыш проваривали.

С Жози Гомешем, что пришел в декабре получилось стабилизировать ситуацию. Даже в 2025-м году получилось с ним оформить беспроигрышную серию. Но, очевидно, к маю тот решил, что хватит, и уступили «Аль-Вахде» на выезде и «Аль-Хилял» дома. Но, обыграв «Дамак», окончательно закрыли вопрос о «выживании».

«Аль-Наср»

Клуб может считаться, пусть и негласно, главным неудачником с Саудовской Аравии в последнее время. Это при том, что он устроил своеобразную трансферную революцию, сумев заманить к себе в состав Роналду. Но в итоге так и на не сумев достичь какого-то реального успеха в виде полноценного трофея.

Новым раундом борьбы за первенство стали попытки добиться успеха в исполнении Криштиану и компании. Но снова не преуспели, причем на всех направлениях. В Лиге чемпионов Азии португалец с партнерами уступили «Кавасаки Фронтале». Да и в саудовском первенстве к тому моменту все решили. Да, победили «Аль-Иттафак», но что толку, если потом снова были осечки. И даже выиграв у «Аль-Халидж», идут четвертыми, отставая минимально от «Аль-Кадисии».

Статистика личных встреч

Стороны за пять очных мест начинали с ничьей, после чего каждый выигрывал дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу Роналду и компании. Их соперник все решил - ставим на гостей с форой «-1 гол» (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Аль-Фатех
26 мая 2025 -
21:00
Аль-Наср Эр-Рияд
Победа Аль-Насра с форой -1 1.7 Сделать ставку

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Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд прогнозы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Burevestnik
по)(.. хто кого там і як.
аби Рона не торгнули...
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