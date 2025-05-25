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  4. Марта Костюк – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 18:03 |
1437
1

Марта Костюк – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 18:03 |
1437
1
Марта Костюк – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 25) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде украинка сыграет против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193). Поединок состоится последним, пятым запуском на корте №14 после игры Стоянович – Анисимова. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборется либо против Жаклин Кристиан, либо против Кимберли Биррелл.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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