Марта Костюк – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
25 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 25) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В первом раунде украинка сыграет против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193). Поединок состоится последним, пятым запуском на корте №14 после игры Стоянович – Анисимова. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборется либо против Жаклин Кристиан, либо против Кимберли Биррелл.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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