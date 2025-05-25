Испания25 мая 2025, 14:38 |
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С Крапивцовым и Цыганковым. Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Матч 38-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по Киеву
25 мая 2025, 14:38 |
437
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В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и мадридским «Атлетико».
Встречу примет «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский кипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков, выйдут в стартовом составе «Жироны».
Стартовые составы на матч «Жирона» – «Атлетико»:
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