С Крапивцовым и Цыганковым. Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Встречу примет «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский кипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков, выйдут в стартовом составе «Жироны».

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Атлетико»: