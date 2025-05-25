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Испания
25 мая 2025, 14:38 |
437
0

С Крапивцовым и Цыганковым. Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико

Матч 38-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по Киеву

25 мая 2025, 14:38 |
437
0
С Крапивцовым и Цыганковым. Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Встречу примет «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. И украинский кипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков, выйдут в стартовом составе «Жироны».

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Атлетико»:

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Жирона - Атлетико Атлетико Мадрид стартовые составы Владислав Крапивцов Виктор Цыганков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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