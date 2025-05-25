Битва за еврокубки. Известны стартовые составы на матч Полесье – Кривбасс

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу примет Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом «Полесье» с 47 баллами расположилось на 4-м месте, а «Кривбасс» с 46 очками идет 6-м. 4-я позиция таблицы дает путевку в квалификацию Лиги конференций.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Кривбасс»: