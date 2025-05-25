Битва за еврокубки. Известны стартовые составы на матч Полесье – Кривбасс
Матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».
Встречу примет Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
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Перед началом «Полесье» с 47 баллами расположилось на 4-м месте, а «Кривбасс» с 46 очками идет 6-м. 4-я позиция таблицы дает путевку в квалификацию Лиги конференций.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Полесье» – «Кривбасс»:
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