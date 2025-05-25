С Забарным. Стали известны стартовые составы на матч Борнмут – Лестер

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером».

Встречу примет «Дин Корт» в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Лестер»: