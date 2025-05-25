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  4. С Забарным. Стали известны стартовые составы на матч Борнмут – Лестер
Англия
25 мая 2025, 16:45 |
64
0

С Забарным. Стали известны стартовые составы на матч Борнмут – Лестер

Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

25 мая 2025, 16:45 |
64
0
С Забарным. Стали известны стартовые составы на матч Борнмут – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером».

Встречу примет «Дин Корт» в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Лестер»:

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Лестер стартовые составы Илья Забарный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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