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  4. С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон
Англия
25 мая 2025, 16:49 |
64
0

С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон

Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

25 мая 2025, 16:49 |
64
0
С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюаслом» и «Эвертоном».

Встречу примет «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»:

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Ньюкасл - Эвертон Эвертон Ньюкасл Английская Премьер-лига Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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