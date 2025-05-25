С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюаслом» и «Эвертоном».

Встречу примет «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»: