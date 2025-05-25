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  4. Есть ли Ярмолюк? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Брентфорд
Англия
25 мая 2025, 16:50 |
171
0

Есть ли Ярмолюк? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Брентфорд

Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

25 мая 2025, 16:50 |
171
0
Есть ли Ярмолюк? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфородом».

Встречу примет «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»:

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Вулверхэмптон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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