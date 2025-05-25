В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский Верес сыграет против черкасского ЛНЗ.

Олег Шандрук и Роман Григорчук определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи прибегли к ротации, доверившись футболистам, мало игравшим в сезоне.

Матч Верес – ЛНС запланирован на воскресенье, 25 мая. Стартовый свисток на стадионе Авангард в Киеве прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Стали известны стартовые составы на матч Верес – ЛНЗ в УПЛ