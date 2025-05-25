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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 14:32 | Обновлено 25 мая 2025, 15:26
330
0

Стали известны стартовые составы на матч Верес – ЛНЗ в УПЛ

Команды сыграют матч 30 тура УПЛ

25 мая 2025, 14:32 | Обновлено 25 мая 2025, 15:26
330
0
Стали известны стартовые составы на матч Верес – ЛНЗ в УПЛ
ЛНЗ

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский Верес сыграет против черкасского ЛНЗ.

Олег Шандрук и Роман Григорчук определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи прибегли к ротации, доверившись футболистам, мало игравшим в сезоне.

Матч Верес – ЛНС запланирован на воскресенье, 25 мая. Стартовый свисток на стадионе Авангард в Киеве прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Стали известны стартовые составы на матч Верес – ЛНЗ в УПЛ

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ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Верес - ЛНЗ стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Шандрук Роман Григорчук
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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