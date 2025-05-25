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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
26.05.2025 21:00 - : -
Аль-Кадисия
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Саудовская Аравия
25 мая 2025, 13:38 |
30
0

Аль-Хиляль – Аль-Кадисия. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч начнется 26 мая в 21:00 по Киеву

25 мая 2025, 13:38 |
30
0
Аль-Хиляль – Аль-Кадисия. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
ФК Аль-Хиляль

В понедельник, 26 мая состоится игра 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Кадисией». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

После 33 туров коллектив занимает 2-е место в чемпионате, имея 72 балла на счету. Сменить турнирное положение у команды уже не получится – «Аль-Иттихад» обеспечил себе 1-е место еще несколько туров назад, а расстояние от конкурентов снизу за 1 игру до завершения сезона составляет по меньшей мере 4 очка. В Лиге чемпионов АФК «Аль-Хиляль» дошел до полуфинала, где потерпел поражение от «Аль-Ахли», а в Кубке Короля клуб вылетел на стадии ¼ от «Аль-Иттихада».

Аль-Кадисия

На данный момент коллектив находится на 3 месте в турнирной таблице и имеет в активе 68 очков. Шансов квалифицироваться в азиатскую ЛЧ у команды уже нет, ведь из-за победы «Аль-Ахли» в нынешнем розыгрыше турнира последняя, третья путевка от саудовской лиги переходит именно к ним. В Кубке Короля «Аль-Кадисия» дошла до финала, где уже 30 мая сыграет против «Аль-Иттихада».

Личные встречи

За последние 5 лет команды сыграли только в 1 очном поединке, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне. Тогда победу со счетом 2:1 одержала «Аль-Кадисия».

Интересные факты

  • Ни одна команда лиги не забила больше голов, чем «Аль-Хиляль» в этом сезоне чемпионата – 93 мяча. У «Аль-Иттихада», занимающего 2-ю позицию по этому показателю всего 78 точных ударов.
  • «Аль-Кадисия» имеет лучшую защиту среди всех команд саудовской лиги – 29 пропущенных мячей за 33 матча.
  • В 16 домашних играх этого сезона «Аль-Хиляль» завоевал 38 очков – 3-й лучший показатель среди команд чемпионата.

Возможные стартовые составы

Аль-Хиляль: Боно – Аль-Харби, Тамбакти, Кулибали, Аль-Давсари – Невиш – Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Митрович, Малком – Аль-Давсари

Аль-Кадисия: Кастелье – Альварес, Начо Фернандес, Манаши – Аль-Аммар, Пуэртас, Фернандес, Нандес, Салех – Киньонес, Обамеянг

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
26 мая 2025 -
21:00
Аль-Кадисия
Тотал больше 3 1.62 Сделать ставку

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Аль-Хиляль Аль-Кадисия чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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