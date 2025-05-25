Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Чехия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
25 мая 2025, 13:46 |
144
0

Украина – Чехия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 мая в 15:45 по Киеву видеотрансляцию бронзового финала женской Евролиги

25 мая 2025, 13:46 |
144
0
Украина – Чехия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе A.

В «бронзовом» финале плей-офф 25 мая в 15:45 по Киеву украинская команда играет против сборной Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В групповом этапе «сине-желтые» уступили представительницам Испании (2:4), провалив концовку встречи, но разбили национальную сборную Англии (5:1), что позволило Украине занять второе место в своей группе. Испанки заняли первое место, а Англия – 3 место в группе.

Украина – Чехия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

По теме:
Пляжный футбол. Женская сборная Украины сыграет за бронзу Евролиги
Украина разгромила Грузию в пляжном футболе. Впереди – битва с Испанией
Украина – Грузия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Чехии по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24 мая 2025, 13:57 11
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ

Кудровка и Металлист 1925 проведут плей-офф с командами УПЛ

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25 мая 2025, 06:23 14
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
Футбол | 25.05.2025, 10:09
Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Футбол | 24.05.2025, 18:43
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.05.2025, 13:39
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
23.05.2025, 15:01
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем