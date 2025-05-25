Украина – Чехия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Женская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе A.

В «бронзовом» финале плей-офф 25 мая в 15:45 по Киеву украинская команда играет против сборной Чехии.

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Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В групповом этапе «сине-желтые» уступили представительницам Испании (2:4), провалив концовку встречи, но разбили национальную сборную Англии (5:1), что позволило Украине занять второе место в своей группе. Испанки заняли первое место, а Англия – 3 место в группе.

Украина – Чехия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1